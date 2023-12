Jeux de socièté et de cartes Salle des fêtes Scillé, 4 décembre 2023, Scillé.

Scillé,Deux-Sèvres

Mercredi 6 décembre, de 14h30 à 16h30, salle des fêtes.

Atelier organisé par Activ’seniors : jeux de société et de cartes.

Tarif : 2€.

inscription avant le 16 décembre.

Contact : 05 49 63 12 62 ou activ.seniors79@gmail.com.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 16:30:00.

Salle des fêtes

Scillé 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Wednesday December 6, 2:30 to 4:30 pm, salle des fêtes.

Workshop organized by Activ’seniors: board and card games.

Price: 2?

registration by December 16.

Contact: 05 49 63 12 62 or activ.seniors79@gmail.com

Miércoles 6 de diciembre, de 14.30 a 16.30 h, sala de fiestas.

Taller organizado por Activ’seniors: juegos de mesa y cartas.

Coste: 2?

inscripciones hasta el 16 de diciembre.

Contacto: 05 49 63 12 62 o activ.seniors79@gmail.com

Mittwoch, 6. Dezember, 14:30 bis 16:30 Uhr, Festsaal.

Workshop organisiert von Activ’seniors: Gesellschafts- und Kartenspiele.

Preis: 2 ?

anmeldung bis zum 16. Dezember.

Kontakt: 05 49 63 12 62 oder activ.seniors79@gmail.com

Mise à jour le 2023-11-29 par CC Val de Gâtine