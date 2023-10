Téléthon : concours de tac-tik Salle des fêtes Scillé, 17 novembre 2023, Scillé.

Scillé,Deux-Sèvres

Le comité des fêtes de Scillé organise un concours de tac-tik au profit du téléthon le vendredi 17 novembre 2023 à la salle des fêtes de Scillé. Inscription à partir de 20h, 15 € par doublette, réservation au 06 48 93 52 43, pensez à apporter vos jeux pour dépanner, buvette et vente de gâteaux..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Salle des fêtes

Scillé 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Scillé festival committee is organizing a tac-tik competition to benefit the telethon on Friday November 17, 2023 at the Scillé village hall. Registration from 8pm, 15? per doublette, booking on 06 48 93 52 43, bring your own games to help out, refreshment bar and cake sale.

El comité de fiestas de Scillé organiza un concurso de tac-tik a beneficio del telemaratón el viernes 17 de noviembre de 2023 en la sala de fiestas de Scillé. Inscripción a partir de las 20h, 15? por doble, reserva en el 06 48 93 52 43, recuerda traer tus juegos para ayudar, barra de refrescos y venta de pasteles.

Das Festkomitee von Scillé organisiert am Freitag, den 17. November 2023, im Festsaal von Scillé einen Tac-Tik-Wettbewerb zugunsten des Telethon. Anmeldung ab 20 Uhr, 15 ? pro Doublette, Reservierung unter 06 48 93 52 43, denken Sie daran, Ihre Spiele mitzubringen, um auszuhelfen, Getränkestand und Kuchenverkauf.

Mise à jour le 2023-10-10 par CC Val de Gâtine