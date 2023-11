Concours de tac-tik Salle des fêtes Scillé, 17 novembre 2023, Scillé.

Scillé,Deux-Sèvres

Le comité des fêtes de Scillé organise un concours de tac-tik à 20h le vendredi 17 novembre 2023 à la salle des fêtes de Scillé.

Pour le concours de Tac-Tik, inscription de 15 € par doublette et un lot à chaque participant.

Réservation au 06.48.93.52.43, pensez à apporter vos jeux pour dépanner.

Buvette et vente de gâteaux.

Renseignement : 06 81 47 73 27 ou pascal.vicens@wanadoo;fr.

Salle des fêtes

Scillé 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Scillé festival committee is organizing a tac-tik competition at 8pm on Friday November 17, 2023 at the Scillé village hall.

Registration for the Tac-Tik competition is 15? per doublette, with a prize for each participant.

For reservations, call 06.48.93.52.43. Don’t forget to bring your own games.

Refreshment bar and cake sales.

Information: 06 81 47 73 27 or pascal.vicens@wanadoo;fr

El comité de fiestas de Scillé organiza un concurso de tac-tik a las 20h el viernes 17 de noviembre de 2023 en la sala de fiestas de Scillé.

Para el concurso de Tac-Tik, inscripción de 15? por doble y un premio para cada participante.

Las reservas pueden hacerse llamando al 06.48.93.52.43. No olvides traer tus juegos para ayudar.

Bar de refrescos y venta de pasteles.

Información: 06 81 47 73 27 o pascal.vicens@wanadoo;fr

Das Festkomitee von Scillé organisiert am Freitag, den 17. November 2023, um 20 Uhr einen Tac-Tik-Wettbewerb im Festsaal von Scillé.

Für den Tac-Tik-Wettbewerb, Einschreibegebühr 15 ? pro Doublette und ein Preis für jeden Teilnehmer.

Reservierung unter 06.48.93.52.43, denken Sie daran, Ihre Spiele mitzubringen, um auszuhelfen.

Getränke und Kuchenverkauf.

Informationen: 06 81 47 73 27 oder pascal.vicens@wanadoo;fr

