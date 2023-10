Après-midi jeux de société Salle des fêtes Savignac-de-Duras, 28 octobre 2023, Savignac-de-Duras.

Savignac-de-Duras,Lot-et-Garonne

En partenariat avec l’association Lézarts Ludiks, l’association Vivre à Savignac vous propose un après-midi jeux le Samedi 28 octobre de 14h à 17h à la salle des fêtes de Savignac-de-Duras.

Il y aura des jeux classiques (type Scrabble, Belote, Tarot, etc), des jeux récents, des jeux enfants ainsi qu’un espace au sol pour les petits (avec jeux d’éveil, de construction, puzzles, etc).

L’association proposera un goûter à la vente avec gâteaux, bonbons, pop-corn, crêpes, pancakes, boissons chaudes et froides.

Pour cette occasion, si vous souhaitez participer en tant que bénévole pour installer/désinstaller la salle ou aider à l’organisation, veuillez-vous manifester par mail à vivreasavignac47@hotmail.com.

Si vous le souhaitez mais ce n’est pas une obligation, vous pouve.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 17:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Savignac-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



In partnership with the Lézarts Ludiks association, Vivre à Savignac is organizing an afternoon of games on Saturday October 28 from 2pm to 5pm at the Savignac-de-Duras village hall.

There will be classic games (such as Scrabble, Belote, Tarot, etc.), recent games, children’s games and a floor space for the little ones (with early-learning games, construction games, puzzles, etc.).

The association will be selling snacks including cakes, sweets, popcorn, pancakes and hot and cold drinks.

For this occasion, if you would like to volunteer to set up/unset up the hall or help with the organization, please send an e-mail to vivreasavignac47@hotmail.com.

If you wish, but are not obliged, you can

En colaboración con la asociación Lézarts Ludiks, la asociación Vivre à Savignac organiza una tarde de juegos el sábado 28 de octubre, de 14:00 a 17:00 horas, en el salón del pueblo de Savignac-de-Duras.

Habrá juegos clásicos (como Scrabble, Belote, Tarot, etc.), juegos nuevos, juegos infantiles y un espacio en el suelo para los más pequeños (con juegos de aprendizaje temprano, juegos de construcción, puzzles, etc.).

La asociación también venderá tentempiés, como pasteles, dulces, palomitas, tortitas y bebidas frías y calientes.

Si desea ofrecerse voluntario para montar o desmontar la sala o ayudar en la organización, póngase en contacto con vivreasavignac47@hotmail.com.

Si lo desea, pero no está obligado, puede

In Partnerschaft mit dem Verein Lézarts Ludiks bietet der Verein Vivre à Savignac am Samstag, den 28. Oktober von 14 bis 17 Uhr im Festsaal von Savignac-de-Duras einen Spielenachmittag an.

Es werden klassische Spiele (wie Scrabble, Belote, Tarot usw.), neue Spiele, Kinderspiele sowie ein Bodenbereich für die Kleinen (mit Lern- und Konstruktionsspielen, Puzzles usw.) angeboten.

Der Verein wird einen Imbiss mit Kuchen, Süßigkeiten, Popcorn, Crêpes, Pfannkuchen, heißen und kalten Getränken zum Verkauf anbieten.

Wenn Sie bei dieser Gelegenheit als Freiwilliger mithelfen möchten, den Saal auf- und abzubauen oder bei der Organisation zu helfen, melden Sie sich bitte per E-Mail an vivreasavignac47@hotmail.com.

Wenn Sie möchten, aber es ist keine Verpflichtung, können Sie

Mise à jour le 2023-10-16 par OT du Pays de Duras – CDT47