Before STAGE danse trad celtique du bal des Ecossais de Saverdun Salle Des Fetes, Saverdun (09), 20 novembre 2022, . Before STAGE danse trad celtique du bal des Ecossais de Saverdun Dimanche 20 novembre, 14h00 Salle Des Fetes, Saverdun (09)

5€ gratuit pour les adhérents

organisé par Celt en Oc Salle Des Fetes, Saverdun (09) Grande Rue Salle Des Fetes, 09700 Saverdun, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39152 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Stage danse celtique salle des fêtes de Saverdun : Contact : 0695305034 un stage est organisé le dimanche 20 novembre 2022 de 14h00 à 18H00. Au menu des danses celtiques et trad 2H environ et 2H de danses bretonnes, à la salle des fêtes de Saverdun.

Prix du stage: 5€/gratuit pour les adhérents de l’association Padènes Compagnies Pour ceux qui voudraient s’entraîner pour le bal des écossais du samedi 26 novembre 2022 à partir de 19H00 à la salle des fêtes de Saverdun ou pour ceux qui veulent appendre ces danses. source : événement Before STAGE danse trad celtique du bal des Ecossais de Saverdun publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T14:00:00+01:00

2022-11-20T18:00:00+01:00

Salle Des Fetes, Saverdun (09) Grande Rue Salle Des Fetes, 09700 Saverdun, France

