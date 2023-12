Loto du Cercle de l’Amitié du plateau de Sauzet Salle des fêtes Sauzet, 4 décembre 2023, Sauzet.

Sauzet,Lot

Filets garnis, jambons, bons d’achats (30 €, 50 € et 200€) et nombreux autres lots.

2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 . 2 EUR.

Salle des fêtes

Sauzet 46140 Lot Occitanie



Filets garnis, hams, vouchers (30 ?, 50 ? and 200?) and many other prizes

Filetes garnis, jamones, vales de compra (30?, 50? y 200?) y muchos otros premios

Filets garnis, Schinken, Einkaufsgutscheine (30 ?, 50 ? und 200 ?) und viele andere Preise

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Cahors – Vallée du Lot