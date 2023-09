Marché de Noël Artisanal de Sauzet Salle des Fêtes Sauzet, 26 novembre 2023, Sauzet.

Sauzet,Lot

L’association Vivre au Pays de Sauzet organise un marché artisanal. Venez trouver l’inspiration et des idées cadeaux. avec la présence toute la journée du Père Noël..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Salle des Fêtes

Sauzet 46140 Lot Occitanie



The association Vivre au Pays de Sauzet organizes a craft market. Come and find inspiration and gift ideas. with the all day presence of Santa Claus.

La asociación Vivir en el País de Sauzet organiza un mercadillo de artesanía. Ven a buscar inspiración e ideas para regalar. Papá Noel estará allí todo el día.

Der Verein Vivre au Pays de Sauzet organisiert einen Kunsthandwerksmarkt. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie Geschenkideen. Mit der ganztägigen Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

