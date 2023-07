Exposition d’art annuelle Salle des fêtes Sauzet, 28 juillet 2023, Sauzet.

Sauzet,Lot

Une exposition conjointe sur les communes de Sauzet et Villesèque. Organisée par Vivre à Sauzet..

2023-07-28 15:00:00 fin : 2023-08-04 19:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Sauzet 46140 Lot Occitanie



A joint exhibition on the communes of Sauzet and Villesèque. Organized by Vivre à Sauzet.

Exposición conjunta sobre los municipios de Sauzet y Villesèque. Organizada por Vivre à Sauzet.

Eine gemeinsame Ausstellung über die Gemeinden Sauzet und Villesèque. Organisiert von Vivre à Sauzet.

