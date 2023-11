Loto du club de l’Amitié Salle des fêtes Sauviat-sur-Vige, 29 septembre 2024, Sauviat-sur-Vige.

Sauviat-sur-Vige,Haute-Vienne

Loto du club de l’Amitié avec à gagner, des bons d’achat et une tombola exceptionnelle sera également organisée..

2024-09-29 fin : 2024-09-29 . .

Salle des fêtes

Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Loto du club de l’Amitié (Friendship Club bingo) with vouchers up for grabs and a special tombola.

El bingo del club Amitié ofrecerá premios como vales y una tómbola especial.

Lotto des Freundschaftsclubs, bei dem es Einkaufsgutscheine zu gewinnen gibt, und auch eine außergewöhnliche Tombola wird veranstaltet.

