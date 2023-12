Marché de Noël Salle des fêtes Sauviat-sur-Vige, 16 décembre 2023, Sauviat-sur-Vige.

Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 15:00:00

fin : 2023-12-16 20:00:00

Marché de noël avec différents exposants, fabrication de jus de pomme, boissons, gâteaux, poterie, décorations de noël, accessoires et vêtements et passage du Père Noël..

Marché de noël avec différents exposants, fabrication de jus de pomme, boissons, gâteaux, poterie, décorations de noël, accessoires et vêtements et passage du Père Noël.

Marché de noël avec différents exposants, fabrication de jus de pomme, boissons, gâteaux, poterie, décorations de noël, accessoires et vêtements et passage du Père Noël.

.

Salle des fêtes

Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par SPL Terres de Limousin