Loto de l’ACCA Salle des fêtes Sauviat-sur-Vige, 11 novembre 2023, Sauviat-sur-Vige.

Sauviat-sur-Vige,Haute-Vienne

Loto organisé par l’ACCA de Sauviat sur Vige avec de nombreux lots de valeur à gagner.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Salle des fêtes

Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Loto organized by the ACCA of Sauviat sur Vige with many valuable prizes to be won

Loto organizada por la ACCA de Sauviat sur Vige con numerosos y valiosos premios para ganar

Lotto organisiert von der ACCA Sauviat sur Vige mit vielen wertvollen Preisen zu gewinnen

Mise à jour le 2023-10-17 par OT de Noblat