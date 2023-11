MARCHÉ DE NOEL Salle des Fêtes Saulcy-sur-Meurthe, 3 décembre 2023, Saulcy-sur-Meurthe.

Saulcy-sur-Meurthe,Vosges

Nombreux exposants, idées cadeaux et gourmandises. Panier garni à gagner. Présence du Père Noël. Animations récréatives pour les enfants : coloriage, bricolage, initiation au Punch Needle, maquillage, lecture de contes, …

Buvette et petite restauration sur place.

Les recettes aideront les projets pédagogiques et les voyages scolaires.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

Salle des Fêtes

Saulcy-sur-Meurthe 88580 Vosges Grand Est



Numerous exhibitors, gift ideas and delicacies. Gift baskets to be won. Santa Claus in attendance. Recreational activities for children: coloring, crafts, Punch Needle initiation, face painting, storytelling, etc.

Refreshments and snacks on site.

Proceeds to support educational projects and school trips.

Numerosos expositores, ideas para regalos y delicias. Cestas de regalo para ganar. Papá Noel estará presente. Actividades lúdicas para niños: colorear, manualidades, iniciación a la aguja punzón, maquillaje, cuentacuentos, etc.

Refrescos y tentempiés in situ.

La recaudación se destinará a proyectos educativos y viajes escolares.

Zahlreiche Aussteller, Geschenkideen und Leckereien. Garnierter Korb zu gewinnen. Anwesenheit des Weihnachtsmanns. Freizeitaktivitäten für Kinder: Ausmalen, Basteln, Einführung in die Punch Needle, Schminken, Märchenlesung, …

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Die Einnahmen werden pädagogische Projekte und Klassenfahrten unterstützen.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES