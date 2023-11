Soirée swing Salle des Fêtes Saubion, 18 novembre 2023, Saubion.

Saubion,Landes

Soirée « swing » le samedi 18 novembre 2023 à 17h00, à la salle de fêtes de Saubion, organisée par l’Amicale Saubionnaise avec le quartet « les Nouchettes m’amusent » (chanteuse, guitariste, contrebassiste et violoniste)..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Salle des Fêtes

Saubion 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Swing » evening on Saturday November 18, 2023 at 5:00 pm, at the Saubion village hall, organized by the Amicale Saubionnaise, with the quartet « les Nouchettes m’amusent » (singer, guitarist, double bassist and violinist).

Velada « Swing » el sábado 18 de noviembre de 2023 a las 17:00 h, en la sala del pueblo de Saubion, organizada por la Amicale Saubionnaise con el cuarteto « les Nouchettes m’amusent » (cantante, guitarrista, contrabajista y violinista).

Swing-Abend am Samstag, den 18. November 2023 um 17.00 Uhr im Festsaal von Saubion, organisiert von der Amicale Saubionnaise mit dem Quartett « les Nouchettes m’amusent » (Sängerin, Gitarristin, Kontrabassistin und Geigerin).

