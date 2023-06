CAUE – Agriculture et paysage en Charolais-Brionnais Salle des fêtes Sarry Sarry Catégories d’Évènement: Marne

Sarry CAUE – Agriculture et paysage en Charolais-Brionnais Salle des fêtes Sarry, 16 juin 2023, Sarry. CAUE – Agriculture et paysage en Charolais-Brionnais Vendredi 16 juin, 14h00 Salle des fêtes 14h : Comment l’agriculture du Charolais-Brionnais façonne-t-elle son paysage ?

Le paysage du Charolais-Brionnais

Aurélien Michel, chef de projet Pays d’Art et d’Histoire

L’arbre, l’agriculteur et le paysage

Un agriculteur du charolais

Le paysage culturel de l’élevage bovin : la candidature du Pays Charolais-Brionnais au patrimoine mondial de l’UNESCO

François de Bélizal, vice-président au Syndicat mixte du Pays Charolais-Brionnais

Le CAUE en actions

Carole Chenuet, présidente du CAUE de Saône-et-Loire 15h30 : Présentation d’une mallette pédagogique sur le paysage à l’attention des enfants par le PETR et le CAUE 15h45 : Lecture de paysage à Sarry – Promenade commentée

Emmanuelle Limare, paysagiste au CAUE de Saône-et-Loire 17h00 : Pot de l’amitié Salle des fêtes Place de la Mairie 71110 Sarry Sarry 51520 Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

