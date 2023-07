Groupe Sans Gain Salle des fêtes | Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’Évènement: Moselle

Sarrebourg Groupe Sans Gain Salle des fêtes | Sarrebourg Sarrebourg, 9 décembre 2023, Sarrebourg. Groupe Sans Gain Samedi 9 décembre, 20h30 Salle des fêtes | Sarrebourg Le Groupe Sans Gain est une bande de 11 musiciens de Lorraine qui se propose de vous faire danser et découvrir les musiques folk… En première partie, Le Duo Milo et les Baladins du Folk. http://www.groupesansgain.org/ Salle des fêtes | Sarrebourg 1 Grand Rue, 57400 Sarrebourg Sarrebourg 57400 Hoff Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 21 03 74 »}, {« type »: « email », « value »: « jean-paul@groupesansgain.org »}] [{« link »: « http://www.groupesansgain.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:59:00+01:00

Salle des fêtes , Sarrebourg
Adresse 1 Grand Rue, 57400 Sarrebourg
Ville Sarrebourg

