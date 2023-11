bal folk Salle des fêtes, Sarrebourg (57) bal folk Salle des fêtes, Sarrebourg (57), 9 décembre 2023, . bal folk Samedi 9 décembre, 20h30 Salle des fêtes, Sarrebourg (57) 10€ Si le Groupe Sans Gain a déjà joué à Sarrebourg, notamment lors de la grande Fête du Fromage Blanc, c’est la 1ère fois qu’il se produira à la salle des Fêtes et bien sûr il s’en réjouit. L’association Escale a eu la bonne idée à l’approche des fêtes de fin d’année de l’inviter pour permettre également aux groupes locaux, le Duo Milo et les Baladins du Folk, de pouvoir montrer leurs talents durant la première heure. GSG sera sur scène de 22h à 1h pour évidemment interpréter ses compositions les plus plébiscitées, mais aussi certains des nouveaux morceaux en cours d’enregistrement. Son 14ème CD, « d’Est en Ouest », sortira en effet le 18 mai à l’occasion des 60 ans du groupe qui sera célébré à Ludres. A ce propos il sera encore possible au cours de cette soirée de réserver des places à tarif spécial pour le 18 mai à 20h ou le 19 mai à 15h, 2 concerts identiques en compagnie de Carlos Nunez et Gilles Servat. source : événement bal folk publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Sarrebourg (57) Grand’rue

