Journée trad à Sarliac sur l'Isle :
– 15h00-18h00 : stage animé par Dansons l'Europe (thème à venir)
– 21h00 : bal trad animé par les Gars'Ziers du Trad

Il est possible d'amener son pique-nique et d'échanger sur place à l'heure du repas.

Samedi 20 avril 2024
Salle des fêtes, Sarliac-sur-l'Isle (24)
6, Avenue de l'Isle, 24420 Sarliac-sur-l'Isle, France
Stage 10€ – bal 8€

Salle des fêtes, 24420 Sarliac-sur-l’Isle, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45252 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:30:00+02:00

baltrad balfolk

