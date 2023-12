Stage et Bal à Sarliac sur l’Isle salle des fêtes, Sarliac-sur-l’Isle (24) Stage et Bal à Sarliac sur l’Isle salle des fêtes, Sarliac-sur-l’Isle (24), 16 mars 2024 14:00, . Stage et Bal à Sarliac sur l’Isle Samedi 16 mars 2024, 15h00 salle des fêtes, Sarliac-sur-l’Isle (24) Stage 10€ – bal 8€ Sous le titre TOUS A L’EST, Dansons l’Europe et 3615 ToutCourt vous proposent une journée trad : – un stage à 15h00 pour se familiariser avec des musiques et des danses de Roumanie, Bulgarie, Serbie et Estonie. Des danses simples à plus complexes pour donner envie de découvir ces répertoires – un bal folk à 21h00 où les danses d’ici se mêleront aux danses d’ailleurs pour une variété de rythmes et de sonorités. source : événement Stage et Bal à Sarliac sur l’Isle publié sur AgendaTrad salle des fêtes, Sarliac-sur-l’Isle (24) salle des fêtes, 24420 Sarliac-sur-l’Isle, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46822 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:30:00+01:00

baltrad balfolk

Détails
Heure : 14:00

Lieu
salle des fêtes, Sarliac-sur-l'Isle (24)
Adresse
salle des fêtes, 24420 Sarliac-sur-l'Isle, France

