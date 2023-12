Bal du dimanche à Sarliac salle des fêtes, Sarliac-sur-l’Isle (24) Bal du dimanche à Sarliac salle des fêtes, Sarliac-sur-l’Isle (24), 21 janvier 2024 14:00, . Bal du dimanche à Sarliac Dimanche 21 janvier 2024, 15h00 salle des fêtes, Sarliac-sur-l’Isle (24) 6€ L’association Dansons l’Europe propose une après-midi trad pour réchauffer une froide journée de janvier. Rendez-vous le 21 janvier sur le beau plancher de la salle des fêtes de Sarliac sur l’Isle. Deux groupes se relaieront pour notre plus grand plaisir : – TIRALIRA et – Gilles DEBECDELIÈVRE Pour tout renseignement vous pouvez nous écrire : francoise.madies@laposte.net ou nous téléphoner : 06 08 49 96 59 source : événement Bal du dimanche à Sarliac publié sur AgendaTrad salle des fêtes, Sarliac-sur-l’Isle (24) salle des fêtes, 24420 Sarliac-sur-l’Isle, France [{« link »: « mailto:francoise.madies@laposte.net »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46793 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Heure : 14:00
Lieu salle des fêtes, Sarliac-sur-l'Isle (24)
Adresse salle des fêtes, 24420 Sarliac-sur-l'Isle, France

