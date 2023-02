Stage et Bal à Sarliac sur l’Isle salle des fêtes, Sarliac-sur-l’Isle (24)

Stage et Bal à Sarliac sur l’Isle salle des fêtes, Sarliac-sur-l’Isle (24), 22 avril 2023, . Stage et Bal à Sarliac sur l’Isle Samedi 22 avril, 14h30 salle des fêtes, Sarliac-sur-l’Isle (24)

stage 10€ – Bal 10€

avec Rémi Geffroy et les gars’ziers du trad salle des fêtes, Sarliac-sur-l’Isle (24) salle des fêtes, 24420 Sarliac-sur-l’Isle, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41205”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] L’association Dansons l’Europe propose une journée trad à Sarliac sur l’Isle le 22 avril. Au programme : – 14h30 stage sur le thème de la valse en Europe avec les membres de l’association Dansons l’Europe – 21h00 : Bal avec les Gars’Ziers du Trad et Rémi Geffroy Pique-nique tiré du sac possible sur place. Réservation conseillée pour le stage et le bal ! 06 08 49 96 59 source : événement Stage et Bal à Sarliac sur l’Isle publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T14:30:00+02:00

2023-04-22T18:30:00+02:00

Détails Autres Lieu salle des fêtes, Sarliac-sur-l'Isle (24) Adresse salle des fêtes, 24420 Sarliac-sur-l'Isle, France Age maximum 110 lieuville salle des fêtes, Sarliac-sur-l'Isle (24)

salle des fêtes, Sarliac-sur-l'Isle (24) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//