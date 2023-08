Journées du Patrimoine – Balade conférence contée « La Pierre et l’Eau » Salle des Fêtes Sardent, 17 septembre 2023, Sardent.

Sardent,Creuse

Petite conférence sur le thème des légendes et des croyances populaires liées à la pierre et à l’eau, suivie d’une balade jusqu’au site de Saint-Pardoux..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 16:30:00. EUR.

Salle des Fêtes

Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Short talk on the theme of legends and popular beliefs linked to stone and water, followed by a walk to the Saint-Pardoux site.

Breve charla sobre el tema de las leyendas y creencias populares relacionadas con la piedra y el agua, seguida de un paseo hasta el yacimiento de Saint-Pardoux.

Kleiner Vortrag zum Thema Legenden und Volksglaube im Zusammenhang mit Stein und Wasser, gefolgt von einem Spaziergang zum Ort Saint-Pardoux.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Creuse Sud Ouest