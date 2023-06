Journée des Traditions Salle des Fêtes Sarbazan, 2 juillet 2023, Sarbazan.

Sarbazan,Landes

L’Association culturelle sarbazannaise propose la découverte d’une célèbre tradition culinaire landaise : la tourtière !

Dès 11h, démonstration de sa fabrication avant de l’enfourner à 12h pour la cuisson dans le four communal pendant l’apéro et le repas suivi d’un bal.

Réserver repas avant le 22/06.

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . EUR.

Salle des Fêtes

Sarbazan 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Association culturelle sarbazannaise invites you to discover a famous Landes culinary tradition: tourtière!

Starting at 11 a.m., there’ll be a demonstration of how to make a tourtière, then at 12 p.m., the tourtière will be baked in the communal oven during the aperitif and the meal, followed by a dance.

Reserve meal before 22/06

La Association culturelle sarbazannaise le invita a descubrir una famosa tradición culinaria de las Landas: ¡la tourtière!

A partir de las 11 h, habrá una demostración de su elaboración, antes de meterla en el horno común a las 12 h para el aperitivo y la comida, seguida de un baile.

Reserve su comida antes del 22/06

Der Kulturverein von Sarbazannaise bietet die Entdeckung einer berühmten kulinarischen Tradition aus der Region Landes an: die Tourtière!

Ab 11 Uhr wird ihre Herstellung demonstriert, bevor sie um 12 Uhr in den Gemeindeofen geschoben wird, um während des Aperitifs und des Essens mit anschließendem Tanz gebacken zu werden.

Essen vor dem 22.06. reservieren

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Landes d’Armagnac