Halloween Party Salle des Fêtes Sap-en-Auge, 5 novembre 2023, Sap-en-Auge.

Sap-en-Auge,Orne

Boom d’Halloween ouverte à tous, organisée par l’API des mini-sapiens (école Raymond Queneau).

Ateliers créatifs masques et maquillage, concours du meilleur déguisement, découpe de citrouilles, photobooth, jeux, vente de gâteaux.

A partir de 14h..

2023-11-05 14:00:00 fin : 2023-11-05 . .

Salle des Fêtes

Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie



Halloween Boom open to all, organized by API des mini-sapiens (Raymond Queneau school).

Creative masks and make-up workshops, best costume contest, pumpkin carving, photobooth, games, cake sales.

From 2pm.

Halloween Boom abierto a todos, organizado por la API des mini-sapiens (escuela Raymond Queneau).

Talleres de máscaras creativas y maquillaje, concurso al mejor disfraz, tallado de calabazas, photobooth, juegos y venta de pasteles.

A partir de las 14.00 h.

Halloween-Boom für alle, organisiert von der API der Minisapiens (Schule Raymond Queneau).

Kreative Masken- und Schminkworkshops, Wettbewerb für das beste Kostüm, Kürbisschnitzen, Photobooth, Spiele, Kuchenverkauf.

Ab 14 Uhr.

