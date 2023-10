« Séniors au volant : votre sécurité, notre priorité » : spectacle-débat Salle des Fêtes Sap-en-Auge, 31 octobre 2023, Sap-en-Auge.

Sap-en-Auge,Orne

Sensibiliser les seniors à la sécurité routière, tel est l’objectif de la nouvelle campagne lancée par le Conseil départemental, « soucieux d’informer les aînés et de répondre à leurs interrogations à propos de la conduite, de la

règlementation, de la signalisation ». Il s’agit « de contribuer à anticiper d’éventuelles situations difficiles et, si besoin, d’étudier et de proposer des solutions alternatives pour favoriser la mobilité ».

Dans le cadre du Plan départemental d’actions de sécurité routière, le Conseil départemental, avec le soutien financier de l’État propose, gratuitement, un spectacle-débat « Séniors au volant », animé par les talentueux comédiens de la Compagnie Bleu 202. « Ces rendez-vous, sur le ton de l’humour, visent à faire tomber les barrières d’incompréhension entre les professionnels, les institutions, les personnes concernées et leur entourage familial et social », souligne le président du Conseil départemental, Christophe de Balorre.

Entrée libre ; présence à confirmer à : protocole@orne.fr.

Salle des Fêtes

Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie



Raising awareness of road safety among senior citizens is the aim of a new campaign launched by the Conseil départemental, « with a view to informing the elderly and answering their questions about driving, regulations and road signs »

regulations and road signs ». The aim is « to help anticipate any difficult situations and, if necessary, to study and propose alternative solutions to promote mobility ».

As part of the Plan départemental d?actions de sécurité routière (Departmental road safety action plan), the Conseil départemental, with financial support from the French government, is offering a free show/debate entitled « Séniors au volant » (Seniors at the wheel), hosted by the talented comedians of Compagnie Bleu 202. These humorous events aim to break down the barriers of misunderstanding between professionals, institutions, the people concerned and their family and social circles », emphasizes the President of the Conseil départemental, Christophe de Balorre.

Free admission; attendance to be confirmed at: protocole@orne.fr

Sensibilizar a las personas mayores sobre la seguridad vial es el objetivo de la nueva campaña lanzada por el Conseil départemental, « deseoso de informar a los mayores y responder a sus preguntas sobre conducción, normativa y señales de tráfico »

normas y señales de tráfico ». El objetivo es « ayudar a anticipar posibles situaciones difíciles y, en caso necesario, estudiar y proponer soluciones alternativas para favorecer la movilidad ».

En el marco del Plan de Acción Departamental de Seguridad Vial, el Consejo Departamental, con el apoyo financiero del Estado, ofrece un espectáculo y debate gratuitos titulados « Mayores al volante », a cargo de los talentosos cómicos de la Compagnie Bleu 202. « Estos actos, basados en el humor, pretenden romper las barreras de incomprensión entre profesionales, instituciones, personas afectadas y su círculo familiar y social », subraya el Presidente del Consejo Departamental, Christophe de Balorre.

Entrada gratuita; asistencia por confirmar en: protocole@orne.fr

Das Ziel der neuen Kampagne des Conseil départemental ist es, Senioren für die Sicherheit im Straßenverkehr zu sensibilisieren

und Verkehrszeichen zu beantworten ». Es geht darum, « dazu beizutragen, mögliche schwierige Situationen zu antizipieren und gegebenenfalls alternative Lösungen zu untersuchen und vorzuschlagen, um die Mobilität zu fördern ».

Im Rahmen des Aktionsplans des Departements für die Straßenverkehrssicherheit bietet der Departementsrat mit finanzieller Unterstützung des Staates kostenlos eine Diskussionsveranstaltung zum Thema « Senioren am Steuer » an, die von den talentierten Schauspielern der Compagnie Bleu 202 moderiert wird: « Diese humorvollen Veranstaltungen sollen die Barrieren des Unverständnisses zwischen Fachleuten, Institutionen, den Betroffenen und ihrem familiären und sozialen Umfeld abbauen », betont der Präsident des Departementsrats, Christophe de Balorre.

Eintritt frei; Anwesenheit bitte bestätigen unter: protocole@orne.fr

