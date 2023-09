Rando Moto Salle des Fêtes Sammarçolles, 14 octobre 2023, Sammarçolles.

Sammarçolles,Vienne

Au profit d’Octobre Rose rendez-vous à partir de 13h30 à la salle des Fêtes de Sammarçolles autour d’un café et de petits gâteaux de bienvenue

Mi-parcours : goûter offert à tous les participants

Arrivée : pot de l’amitié

Réservation vivement recommandée en ligne.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Salle des Fêtes

Sammarçolles 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



In aid of Pink October, meet at 1.30pm at the Salle des Fêtes in Sammarçolles for coffee and welcome cakes

Mid-ride: snack offered to all participants

Finish: welcome drink

Online booking highly recommended

A beneficio del Octubre Rosa, encuentro a las 13h30 en la sala del pueblo de Sammarçolles para un café y pasteles de bienvenida

A mitad de camino: tentempié ofrecido a todos los participantes

Llegada: copa de bienvenida

Reserva en línea muy recomendable

Zu Gunsten des Rosa Oktobers Treffpunkt ab 13:30 Uhr im Festsaal von Sammarçolles bei Kaffee und kleinen Kuchen zur Begrüßung

Halbzeit: kostenloser Imbiss für alle Teilnehmer

Ankunft: Freundschaftsumtrunk

Online-Reservierung dringend empfohlen

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme du Pays Loudunais