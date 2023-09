Séance de cinéma avec Ciné Lot à Salviac Salle des fêtes Salviac, 22 novembre 2023, Salviac.

Salviac,Lot

Venez profiter d’une séance de cinéma !

Ciné Lot vous propose le film : « Tirailleurs » de Mathieu Vadepied..

2023-11-22 15:00:00 fin : 2023-11-22 . 3 EUR.

Salle des fêtes

Salviac 46340 Lot Occitanie



Come and enjoy a movie!

Ciné Lot proposes the film « Tirailleurs » by Mathieu Vadepied.

¡Venga a disfrutar de una proyección de cine!

Ciné Lot proyecta la película « Tirailleurs » de Mathieu Vadepied.

Kommen Sie in den Genuss einer Filmvorführung!

Ciné Lot zeigt Ihnen den Film: « Tirailleurs » von Mathieu Vadepied.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Cazals-Salviac