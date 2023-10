Bourse aux jouets et vêtements à Pomarède Salle des fêtes Salviac, 12 novembre 2023, Salviac.

Salviac,Lot

L’Association des parents d’élèves du RPI de Frayssinet-le-Gélat / Goujounac / Saint-Caprais / Pomarède organise une bourse aux jouets et vêtements.

Venez nombreux !.

2023-11-12 09:00:00 fin : 2023-11-12 17:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Salviac 46250 Lot Occitanie



The Parents Association of the RPI of Frayssinet-le-Gélat / Goujounac / Saint-Caprais / Pomarède organizes a toy and clothes market.

Come and visit us !

La Asociación de Padres del RPI de Frayssinet-le-Gélat / Goujounac / Saint-Caprais / Pomarède organiza un mercadillo de juguetes y ropa.

¡Venid en gran número!

Die Elternvereinigung des RPI Frayssinet-le-Gélat / Goujounac / Saint-Caprais / Pomarède organisiert eine Spielzeug- und Kleiderbörse.

Kommen Sie zahlreich!

