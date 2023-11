Contes Provençaux Salle des fêtes Salles-sous-Bois, 3 décembre 2023, Salles-sous-Bois.

Salles-sous-Bois,Drôme

Trois belles histoires de Provence et légendes locales à découvrir grâce au récit d’une conteuse. De 6 à 12 ans. Goûter offert après les lectures.

Sur inscription..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Salle des fêtes

Salles-sous-Bois 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Three beautiful stories of Provence and local legends to discover thanks to the narration of a storyteller. Ages 6 to 12. Snack offered after the readings.

Registration required.

Tres bellas historias de Provenza y leyendas locales para descubrir gracias a la narración de un cuentacuentos. De 6 a 12 años. Merienda ofrecida después de las lecturas.

Inscripción obligatoria.

Drei schöne Geschichten aus der Provence und lokale Legenden, die Sie dank der Erzählung einer Märchenerzählerin entdecken können. Von 6 bis 12 Jahren. Kostenloser Imbiss nach den Lesungen.

Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes