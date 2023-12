Marché et Spectacle de Noël à VALLANS Salle des fêtes / salle polyvalente Vallans, 4 décembre 2023, Vallans.

Vallans,Deux-Sèvres

Marché de Noël et Spectacle, samedi 16 décembre 2023 à 15h.

De nombreux exposants vous attendent (idées cadeaux, bijoux, déco, chocolats, vins…)

Atelier de maquillage gratuit adultes et enfants

Boîte aux lettres du Père Noël

Au Programme :

Une tombola avec des lots exposants

16h : spectacle enfants avec Frédo le Clown magicien

17h : arrivée du Père Noël

19h : tirage de la tombolat

Restauration (food truck) et buvette SEP sur place ( vin caud, cidre, sodas, chocolat, café…) Crêpes – tables à disposition en extérieur..

Salle des fêtes / salle polyvalente

Vallans 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Christmas Market and Show, Saturday December 16, 2023 at 3pm.

Numerous exhibitors await you (gift ideas, jewelry, home decor, chocolates, wines…)

Free make-up workshop for adults and children

Santa’s letterbox

Program:

Tombola with exhibitor prizes

4pm: children’s show with Frédo the Clown magician

5pm: arrival of Santa Claus

7pm: raffle draw

Catering (food truck) and SEP refreshment stand on site (caud wine, cider, soft drinks, chocolate, coffee…) Pancakes – tables available outside.

Mercado y Espectáculo de Navidad, sábado 16 de diciembre de 2023 a las 15.00 h.

Numerosos expositores (ideas para regalos, joyas, adornos, chocolates, vinos, etc.)

Taller de maquillaje gratuito para adultos y niños

Buzón de Papá Noel

En el programa

Tómbola con premios de los expositores

16.00 h: espectáculo infantil con el mago Frédo el Payaso

17.00 h: llegada de Papá Noel

19.00 h: sorteo de la tómbola

Catering (food truck) y zona de refrescos SEP in situ (vino caliente, sidra, refrescos, chocolate, café, etc.) Tortitas – mesas disponibles en el exterior.

Weihnachtsmarkt und Show am Samstag, den 16. Dezember 2023 um 15 Uhr.

Zahlreiche Aussteller erwarten Sie (Geschenkideen, Schmuck, Deko, Schokolade, Weine…)

Kostenloser Schminkworkshop für Erwachsene und Kinder

Briefkasten des Weihnachtsmanns

Im Programm:

Eine Tombola mit Preisen der Aussteller

16 Uhr: Kindershow mit Frédo, dem Zauberer-Clown

17 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns

19 Uhr: Ziehung der Tombolatombola

Verpflegung (Foodtruck) und Getränkestand SEP vor Ort ( Vin caud, Cidre, Sodas, Schokolade, Kaffee…) Crêpes – Tische im Freien stehen zur Verfügung.

