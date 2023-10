Loto des sapeurs-pompiers Salvetois Salle des fêtes Salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout, 15 octobre 2023, La Salvetat-sur-Agout.

La Salvetat-sur-Agout,Hérault

Loto des pompiers Salvetois, achat de carton sur place, plein de quines avec leurs consolantes, 2 cartons pleins avec eux aussi leurs consolantes. Buvette et goûter sur place. Ouverture des portes 14h30, début du loto à 15h.

2023-10-15 14:30:00 fin : 2023-10-15 . .

Salle des fêtes

Salle des fêtes

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



Loto des pompiers Salvetois (Salvet fire department bingo), cardboard purchase on site, lots of quines with their consoling prizes, 2 full cards also with their consoling prizes. Refreshments and snacks on site. Doors open at 2:30 p.m., bingo starts at 3 p.m

Loto des pompiers Salvetois, compra de cartón in situ, lleno de quines con sus consolaciones, 2 cajas llenas también con sus consolaciones. Refrescos y tentempiés in situ. Apertura de puertas a las 14h30, inicio del bingo a las 15h

Lotto der Feuerwehr Salvetois, Kauf von Kartons vor Ort, viele Quines mit ihren Trostpreisen, 2 volle Kartons mit ihren Trostpreisen. Getränke und Snacks vor Ort. Türöffnung 14:30 Uhr, Beginn des Lottos um 15:00 Uhr

Mise à jour le 2023-09-29 par ADT34