2023-04-01 – 2023-04-01

Seine-et-Marne Saléchan . Soirée basque à Salchéan le Samedi 1er avril à partir de 19 h. Buvette et Restauration :

Repas à 10 € I 5 € (pour les moins de 10 ans)

(Apéritif, Poulet basquaise, Gâteau basque) Animation musicale par DJ Sébastien G Réservation du repas avant le 28 Mars Bénéfices au profit des écoles. +33 6 75 67 05 44 Salle des fêtes SALECHAN Saléchan

