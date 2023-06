Repas et concert animé Salle des fêtes Sainte-Ouenne, 24 juin 2023, Sainte-Ouenne.

Sainte-Ouenne,Deux-Sèvres

Organisés par l’APE de l’école Marc-Gautier.

Concert acoustique avec repas sur inscription dans la salle des fêtes à partir de 19h.

Renseignements : 06 76 91 20 96.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Salle des fêtes

Sainte-Ouenne 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Organized by the APE of the Marc-Gautier school.

Acoustic concert with meal (registration required) in the Salle des Fêtes from 7pm.

Information: 06 76 91 20 96

Organizado por la escuela APE Marc-Gautier.

Concierto acústico y comida (inscripción obligatoria) en la Salle des Fêtes a partir de las 19.00 h.

Información: 06 76 91 20 96

Organisiert von der Elternvereinigung der Marc-Gautier-Schule.

Akustikkonzert mit Essen auf Anmeldung im Festsaal ab 19 Uhr.

Informationen: 06 76 91 20 96

Mise à jour le 2023-06-02 par CC Val de Gâtine