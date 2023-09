Menu Soirée Musicale Salle des fêtes Sainte-Nathalène, 7 octobre 2023, Sainte-Nathalène.

Sainte-Nathalène,Dordogne

Venez étonner vos oreilles et partons en voyage….

ÉnéArt a le plaisir d’accueillir le duo « écout’… s’il pleut »

Un concert où l’art de la composition joue avec l’art de l’improvisation, avec Christine Mas au piano -piégé- ou pas Alain Brühl au saxophone et objets sonores

« jouer avec le hasard et l’imprévisibilité, réagir spontanément aux surprises qu’offre le piano « piégé », voilà le défi que les musiciens s’amusent à négocier pour conduire les auditeurs vers des univers insolites et inattendus dotés de poésie, mais aussi d’humour et de folie… ».

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Salle des fêtes

Sainte-Nathalène 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and amaze your ears as we take you on a journey….

ÉnéArt is pleased to welcome the duo « écout?? s?il pleut »

A concert where the art of composition plays with the art of improvisation, with Christine Mas on piano -piégé- or not Alain Brühl on saxophone and sound objects

« Playing with chance and unpredictability, reacting spontaneously to the surprises offered by the « trapped » piano, this is the challenge that the musicians have fun negotiating to lead listeners into unusual and unexpected universes endowed with poetry, but also humor and madness… »

Venga a sorprender a sus oídos y hagamos un viaje…

ÉnéArt se complace en dar la bienvenida al dúo « écout? s?il pleut »

Un concierto en el que el arte de la composición juega con el arte de la improvisación, con Christine Mas al piano y Alain Brühl al saxofón y objetos sonoros

« Jugar con el azar y lo imprevisible, reaccionar espontáneamente a las sorpresas que ofrece el piano « trampa », ése es el reto que aceptan los músicos, que conducen a los oyentes a mundos insólitos e inesperados, llenos de poesía, humor y locura?

Lassen Sie Ihre Ohren staunen und gehen Sie mit uns auf Reisen?

ÉnéArt freut sich, das Duo « écout?? s?il pleut » begrüßen zu dürfen

Ein Konzert, in dem die Kunst der Komposition mit der Kunst der Improvisation spielt, mit Christine Mas am Piano – oder auch nicht – Alain Brühl am Saxophon und Klangobjekten

« Das Spiel mit dem Zufall und der Unvorhersehbarkeit, die spontane Reaktion auf die Überraschungen, die das « gefangene » Klavier bietet, ist die Herausforderung, die die Musiker gerne annehmen, um die Zuhörer in ungewöhnliche und unerwartete Welten voller Poesie, aber auch Humor und Verrücktheit zu führen… »

