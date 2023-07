L’Oiseau Bleu Salle des Fêtes Sainte-Montaine, 16 décembre 2023, Sainte-Montaine.

Sainte-Montaine,Cher

Un soir, Tyltyl une enfant de famille modeste et son doudou Mytyl, regardent avec envie et gourmandise, par la fenêtre, le repas des enfants riches. Apparaît alors une fée qui va lui confier une mission unique : trouver l’Oiseau Bleu qui pourra rentre heureuse sa petite fille malade..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Salle des Fêtes

Sainte-Montaine 18700 Cher Centre-Val de Loire



One evening, Tyltyl, a child from a modest family, and her cuddly toy Mytyl, look out of the window with envy and greed at the rich children?s meal. Then a fairy appears and entrusts them with a unique mission: to find the Blue Bird that will make their sick little girl happy again.

Una noche, Tyltyl, una niña de familia modesta, y su peluche Mytyl, miran por la ventana con envidia y codicia la comida de los niños ricos. Un hada aparece y encomienda a Tyltyl una misión única: encontrar el Pájaro Azul que hará feliz de nuevo a la niña enferma.

Eines Abends beobachten Tyltyl, ein Kind aus einfachen Verhältnissen, und ihr Kuscheltier Mytyl neidisch und gierig durch das Fenster das Essen der reichen Kinder. Sie soll den Blauen Vogel finden, der ihre kranke Tochter wieder glücklich machen kann.

