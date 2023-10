Repas avec diffusion de la finale de Rugby Salle des fêtes Sainte-Marthe, 28 octobre 2023, Sainte-Marthe.

Sainte-Marthe,Lot-et-Garonne

Repas avec diffusion de la finale de Rugby pendant le repas.

Menu : apéritif, potage, carbonade flamande (bœuf en sauce à la bière), fromage, salade, dessert, pain et vin compris

Pensez à amener vos couverts complets..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Salle des fêtes

Sainte-Marthe 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Meal with broadcast of the Rugby final during the meal.

Menu: aperitif, soup, carbonade flamande (beef in beer sauce), cheese, salad, dessert, bread and wine included

Please bring your own cutlery.

Comida con retransmisión de la final de Rugby durante la comida.

Menú: aperitivo, sopa, carbonade flamande (ternera en salsa de cerveza), queso, ensalada, postre, pan y vino incluidos

Se ruega traer cubiertos propios.

Mahlzeit mit Übertragung des Rugby-Finales während des Essens.

Menü: Aperitif, Suppe, flämische Karbonade (Rindfleisch in Biersoße), Käse, Salat, Dessert, Brot und Wein inbegriffen

Denken Sie daran, Ihr vollständiges Besteck mitzubringen.

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Coteaux et Landes de Gascogne