Marché de Noël Salle des fêtes Sainte-Honorine-la-Chardonne

Sainte-Honorine-la-Chardonne Marché de Noël Salle des fêtes Sainte-Honorine-la-Chardonne, 10 décembre 2023, Sainte-Honorine-la-Chardonne. Sainte-Honorine-la-Chardonne,Orne Animation musicale, visite du père Noël, vin chaud, crêpes, châtaignes, sandwichs….

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Sainte-Honorine-la-Chardonne 61430 Orne Normandie



Musical entertainment, visit of Santa Claus, mulled wine, pancakes, chestnuts, sandwiches… Animación musical, visita de Papá Noel, vino caliente, crepes, castañas, bocadillos… Musikalische Unterhaltung, Besuch des Weihnachtsmanns, Glühwein, Crêpes, Kastanien, Sandwiches…

