La gemmoise Salle des fêtes Sainte-Gemme-Martaillac, 21 juillet 2023, Sainte-Gemme-Martaillac.

Sainte-Gemme-Martaillac,Lot-et-Garonne

Fête de village-manège samedi & dimanche.

Vendredi : loto – 6 parties (3 quines + 3 cartons) – 1 carton sec (bon d’achat de 200€ à Intermarché)

Samedi : 20h00 – repas grillade – jambon/melon – grillades/frites – glace

Adulte : 12€ – enfant : 8€ (jusqu’à 12 ans inclus)

23h00 : Soirée DJ

Dimanche : 9h00 – randonnée pédestre avec visite de l’église de Martaillac – rendez-vous à la salle des sports – 9,5 kms – participation de 3€ – ravitaillement à mi-parcours

12h30 : verre de l’amitié offert par le Comité.

13h00 : repas poulet rôti / pommes de terre / glace – sur réservation jusqu’au 14 juillet – 12€ (06 75 45 81 30)..

2023-07-21 fin : 2023-07-23 . EUR.

Salle des fêtes

Sainte-Gemme-Martaillac 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Fête de village-manège Saturday & Sunday.

Friday: lotto – 6 games (3 quines + 3 cartons) – 1 carton sec (voucher of 200? at Intermarché)

Saturday: 8:00 pm – barbecue meal – ham/melon – barbecue/fries – ice cream

Adults: 12? – child: 8? (up to and including age 12)

11:00 pm: DJ evening

Sunday: 9:00 am – hike with visit to Martaillac church – meet at the sports hall – 9.5 kms – 3? fee – mid-course refreshments

12:30 pm: glass of friendship offered by the Committee.

1:00 p.m.: roast chicken/potatoes/ice-cream meal – book by July 14 – 12? (06 75 45 81 30).

Fiesta del pueblo y tiovivo el sábado y el domingo.

Viernes: lotería – 6 partidas (3 quines + 3 cartones) – 1 cartón seco (vale por 200? en Intermarché)

Sábado: 20.00 h – comida a la barbacoa – jamón/melón – carne a la parrilla/patatas fritas – helado

Adultos: 12? – niño: 8? (hasta los 12 años inclusive)

23.00 h: noche de DJ

Domingo: 9.00 h – caminata con visita a la iglesia de Martaillac – punto de encuentro en el polideportivo – 9,5 kms – participación 3? – avituallamiento a mitad de camino

12.30 h: bebida amistosa ofrecida por el Comité.

13h: Pollo asado / patatas / helado – reservar antes del 14 de julio – 12? (06 75 45 81 30).

Dorffest mit Manege am Samstag und Sonntag.

Freitag: Lotto – 6 Spiele (3 Quines + 3 Kartons) – 1 trockener Karton (Einkaufsgutschein von 200? im Intermarché)

Samstag: 20.00 Uhr – Grillabend – Schinken/Melone – Grill/Pommes frites – Eis

Erwachsene: 12? – kind: 8 (bis einschließlich 12 Jahre)

23.00 Uhr: DJ-Abend

Sonntag: 9:00 Uhr – Wanderung mit Besichtigung der Kirche von Martaillac – Treffpunkt: Sporthalle – 9,5 kms – Teilnahme 3 ? – verpflegung auf halber Strecke

12:30 Uhr: Glas der Freundschaft, das vom Komitee angeboten wird.

13.00 Uhr: Essen mit Brathähnchen, Kartoffeln und Eis – Reservierung bis zum 14. Juli erforderlich – 12 Euro (06 75 45 81 30).

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne