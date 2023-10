Récital de Chansons Salle des Fêtes Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, 26 novembre 2023, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe.

Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe,Orne

Récital de chansons avec Alain Genissel de l’association « Voix là ».

Sur réservation..

2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Salle des Fêtes

Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe 61370 Orne Normandie



Song recital with Alain Genissel from the « Voix là » association.

Reservations required.

Recital de canciones con Alain Genissel de la asociación « Voix là ».

Reserva obligatoria.

Liederabend mit Alain Genissel von der Vereinigung « Voix là ».

Mit Reservierung.

