Reaps dansant Salle des Fêtes Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, 14 octobre 2023, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe.

Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe,Orne

Reaps dansant animé par Tony Hunault.

Menu :

– apéritif

– méli mélo de jambon sec et salade, croûtons, lardons et tomates cerise

– poulet sauce Vallée d’Auge, gratin dauphinois et tomate provençale

– assiette de fromages

– dessert et café

Sur réservation..

2023-10-14 20:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Salle des Fêtes

Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe 61370 Orne Normandie



Reaps dansant hosted by Tony Hunault.

Menu:

– aperitif

– méli mélo of dry-cured ham and salad, croutons, bacon and cherry tomatoes

– chicken in Vallée d’Auge sauce, gratin dauphinois and tomato provençale

– cheese platter

– dessert and coffee

On reservation.

Baile de la cosecha presentado por Tony Hunault.

Menú :

– aperitivo

– méli mélo de jamón curado y ensalada, picatostes, bacon y tomates cherry

– pollo con salsa Vallée d’Auge, gratin dauphinois y tomates provenzales

– tabla de quesos

– postre y café

Sólo con reserva previa.

Von Tony Hunault moderierte Tanzreaps.

Menü:

– aperitif

– meli Melo aus getrocknetem Schinken und Salat, Croutons, Speck und Kirschtomaten

– huhn in Sauce Vallée d’Auge, Dauphinois-Gratin und provenzalische Tomate

– käseplatte

– dessert und Kaffee

Auf Vorbestellung.

