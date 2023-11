Marché de Noël Salle des fêtes Sainte-Foy, 2 décembre 2023, Sainte-Foy.

Sainte-Foy,Landes

La féerie de Noël s’invite à Sainte Foy pour un marché artisanal et gourmand avec des ateliers bricolage et jeux, des créations pour des idées de cadeaux, une buvette et de la petite restauration.

Il se murmure même que le Père Noël en personne passerait voir les enfants les plus sages l’après-midi!.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00.

Salle des fêtes

Sainte-Foy 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



The enchantment of Christmas comes to Sainte Foy for a craft and gourmet market with craft and games workshops, gift ideas, refreshments and snacks.

There are even whispers that Santa Claus himself will drop in to see the best-behaved children in the afternoon!

El encanto de la Navidad llega a Sainte Foy para celebrar un mercado de artesanía y alimentación con talleres de manualidades y juegos, ideas para regalar, un bar de refrescos y tentempiés.

Incluso se rumorea que el mismísimo Papá Noel se acercará a ver a los niños que mejor se porten por la tarde

Der Weihnachtszauber hält Einzug in Sainte Foy, wo ein Kunsthandwerker- und Gourmetmarkt mit Bastel- und Spiele-Workshops, Geschenkideen, einem Getränkestand und kleinen Speisen stattfindet.

Es wird sogar gemunkelt, dass der Weihnachtsmann persönlich am Nachmittag bei den bravsten Kindern vorbeischauen wird!

