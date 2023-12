Soirée Chants et Théâtre à Sainte-Colombe salle des fêtes Sainte-Colombe, 9 décembre 2023 20:30, Sainte-Colombe.

Sainte-Colombe,Lot

Chorale Arpège de Sousceyrac vous convie à une soirée chants et théâtre avec la chorale Arpège et le Petit Théâtre de Sousceyrac..

2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

salle des fêtes

Sainte-Colombe 46120 Lot Occitanie



Chorale Arpège de Sousceyrac invites you to an evening of song and theater with the Arpège choir and the Petit Théâtre de Sousceyrac.

La Coral Arpège de Sousceyrac le invita a una velada de canto y teatro con el coro Arpège y el Petit Théâtre de Sousceyrac.

Chorale Arpège de Sousceyrac lädt Sie zu einem Gesangs- und Theaterabend mit dem Chorale Arpège und dem Petit Théâtre de Sousceyrac ein.

