Quinzaine Occitane salle des fêtes, Sainte-Colombe-en-Bruilhois (47) Quinzaine Occitane salle des fêtes, Sainte-Colombe-en-Bruilhois (47), 7 octobre 2023, . Quinzaine Occitane Samedi 7 octobre, 18h00 salle des fêtes, Sainte-Colombe-en-Bruilhois (47) 18h: concert avec Saraï, de magnifiques poèmes occitans écrits par des femmes, la féminité sous toutes ses formes…Une anthologie de la chanson d’ amour et du quotidien occitan du Moyen Age à nos jours . concert+bal 14€ (réduit : 10€) concert : 10€ (réduit :6€) Bal 8€ (réduit 5€) 19h30 : Tapas Occitanas :8€ Pan Banhat des Petits Grains- Raisin -Vin (tout bio!) Réservation avant le 04/10/2023 au 06 38 70 20 31 21h : Grand Bal avec Anaïs Perrinel, aux cordes frottées et vocales dans le Duo des Cimes avec Naël Tripoli et , dans le Duo Raibaud-Perrinel , avec Camille Raibaud pour une rencontre à 2 violons. Saraï, Baltazar Montanaro (violon baryton), Sophiecavez(accordéon diatonique ) et Juliette minvielle (chants et percussions ). source : événement Quinzaine Occitane publié sur AgendaTrad salle des fêtes, Sainte-Colombe-en-Bruilhois (47) salle des fêtes, 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43890 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T18:00:00+02:00 – 2023-10-07T23:30:00+02:00

