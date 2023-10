Cinéma à Sainte Colombe de Duras Salle des fêtes Sainte-Colombe-de-Duras, 10 novembre 2023, Sainte-Colombe-de-Duras.

Sainte-Colombe-de-Duras,Lot-et-Garonne

En partenariat avec la municipalité de Sainte Colombe de Duras et l’office culturel du Pays de Duras, soirée cinéma.

Marie-Line, 20 ans, est une serveuse énergique et bruyante. Sa rencontre avec un juge bougon et déprimé qui l’engage comme chauffeur, va bouleverser sa vie..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

Salle des fêtes

Sainte-Colombe-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



In partnership with the municipality of Sainte Colombe de Duras and the Pays de Duras cultural office, cinema evening.

Marie-Line, 20, is a noisy, energetic waitress. Her life is turned upside down when she meets a grumpy, depressed judge who hires her as his chauffeur.

En colaboración con el municipio de Sainte Colombe de Duras y la oficina cultural del Pays de Duras, una tarde de cine.

Marie-Line, de 20 años, es una camarera ruidosa y enérgica. Su vida da un vuelco cuando conoce a un juez gruñón y deprimido que la contrata como chófer.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Sainte Colombe de Duras und dem Kulturbüro des Pays de Duras, Filmabend.

Die 20-jährige Marie-Line ist eine energische und laute Kellnerin. Als sie einen mürrischen und depressiven Richter kennenlernt, der sie als Chauffeurin einstellt, wird ihr Leben auf den Kopf gestellt.

