Atelier initiation et Bal trad Salle des fêtes, Saint-Yrieix-Sous-Aixe (87)

Atelier initiation et Bal trad Salle des fêtes, Saint-Yrieix-Sous-Aixe (87), 27 mai 2023, . Atelier initiation et Bal trad Samedi 27 mai, 17h30 Salle des fêtes, Saint-Yrieix-Sous-Aixe (87) avec Fred et Marie-Hélène et Roule et ferme derrière Salle des fêtes, Saint-Yrieix-Sous-Aixe (87) 1, Place de la Rose Salle des fêtes, 87700 Saint-Yrieix-Sous-Aixe, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41305”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] 17h30 – 19h00 Atelier d’initiation aux danses trad animé par Fred et Marie-Hélène Repas tiré du panier… 20h30 Bal avec Roule… et ferme derrière suivi d’un boeuf, *”Apportez vos instruments”* Contacts : 06 66 13 67 02. source : événement Atelier initiation et Bal trad publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T17:30:00+02:00

2023-05-28T01:00:00+02:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes, Saint-Yrieix-Sous-Aixe (87) Adresse 1, Place de la Rose Salle des fêtes, 87700 Saint-Yrieix-Sous-Aixe, France Age maximum 110 lieuville Salle des fêtes, Saint-Yrieix-Sous-Aixe (87)

Salle des fêtes, Saint-Yrieix-Sous-Aixe (87) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//