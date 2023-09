Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois : Soirée de conférences Salle des fêtes Saint-Vite, 7 octobre 2023, Saint-Vite.

Saint-Vite,Lot-et-Garonne

Organisée par l’association PHP, dans le cadre des Journées du patrimoine industriel en fumélois.

Conférence de Fabienne Gaubert sur la Carrière de Pech del Trel.

Conférence de Jean-Paul Tardy (Argiles d’Aquitaine) sur la transformation et l’application des argiles..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Vite 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the PHP association, as part of the Journées du patrimoine industriel en fumélois.

Lecture by Fabienne Gaubert on the Pech del Trel quarry.

Jean-Paul Tardy (Argiles d’Aquitaine) on clay processing and applications.

Organizado por la asociación PHP, en el marco de las Journées du patrimoine industriel en fumélois.

Conferencia de Fabienne Gaubert sobre la cantera de Pech del Trel.

Conferencia de Jean-Paul Tardy (Argiles d’Aquitaine) sobre la transformación y la aplicación de las arcillas.

Organisiert von der Vereinigung PHP im Rahmen der Tage des Industrieerbes in Fumelois.

Vortrag von Fabienne Gaubert über den Steinbruch Pech del Trel.

Vortrag von Jean-Paul Tardy (Argiles d’Aquitaine) über die Verarbeitung und Anwendung von Tonerde.

