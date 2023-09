JPIF 2023 : Randonnée guidée – Des arbres et des fours à chaux Salle des fêtes Saint-Vite, 6 octobre 2023, Saint-Vite.

Saint-Vite,Lot-et-Garonne

Exposition photographique sur l’Usine de Fumel et le Moulin de Saint-Vite, organisée par PHP dans le cadre des Journées du patrimoine industriel en fumélois, comportant des tirages, des cartes postales, des éditions numériques et une œuvre de Christian de Grenier. Vernissage samedi 7 octobre à 11 h..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Vite 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Photographic exhibition on the Usine de Fumel and the Moulin de Saint-Vite, organized by PHP as part of the Journées du patrimoine industriel en fumélois, featuring prints, postcards, digital editions and a work by Christian de Grenier. Opening Saturday, October 7, 11 a.m.

Exposición fotográfica sobre la Usine de Fumel y el Moulin de Saint-Vite, organizada por PHP en el marco de las Journées du patrimoine industriel en fumélois, con grabados, postales, ediciones digitales y una obra de Christian de Grenier. Inauguración el sábado 7 de octubre a las 11h.

Fotoausstellung über die Fumel-Fabrik und die Mühle von Saint-Vite, organisiert von PHP im Rahmen der Tage des Industrieerbes in Fumel, mit Abzügen, Postkarten, digitalen Ausgaben und einem Werk von Christian de Grenier. Vernissage am Samstag, den 7. Oktober um 11 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Fumel – Vallée du Lot