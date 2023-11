Concert Racines Croisées Salle des fêtes Saint-Vincent-sur-l’Isle, 26 avril 2024, Saint-Vincent-sur-l'Isle.

Saint-Vincent-sur-l’Isle,Dordogne

Programmation de la saison culturelle Juste pour vous de la CCILAP.

Musique du monde.

Banjo, mandoline, valiha, kabosy : Tao Ravao

Harmonica : Vincent Bucher.

2024-04-26 fin : 2024-04-26 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Vincent-sur-l’Isle 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Program of the CCILAP’s Just for You cultural season.

World music.

Banjo, mandolin, valiha, kabosy: Tao Ravao

Harmonica: Vincent Bucher

Programa de la temporada cultural Just for You de la CCILAP.

Músicas del mundo.

Banjo, mandolina, valiha, kabosy: Tao Ravao

Armónica: Vincent Bucher

Programm der Kultursaison Juste pour vous der CCILAP.

Musik aus der ganzen Welt.

Banjo, Mandoline, Valiha, Kabosy: Tao Ravao

Mundharmonika: Vincent Bucher

