Vide ta chambre Salle des fêtes Saint-Vaury, 26 novembre 2023, Saint-Vaury.

Saint-Vaury,Creuse

L’Association des Parents d’Élèves « En Avant Les Parents » des écoles de Saint-Vaury organise un Vide ta Chambre afin de permettre aux intéressés de faire du tri à l’approche de Noël tout en remplissant sa tirelire de petits sous et de faire de la place pour accueillir les nouveaux joujoux.

N’hésitez donc pas à nous contacter pour réserver votre emplacement.

Et pour les curieux n’hésitez pas à venir nous rendre visite, c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons et qui sait, vous découvrirez peut-être au détour d’une table la perle rare à dénicher.

Buvette et petite restauration sur place..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Association des Parents d’Élèves « En Avant Les Parents » des écoles de Saint-Vaury is organizing a « Vide ta Chambre » to allow interested parties to sort out their belongings in the run-up to Christmas, while filling their piggy banks with pennies and making room for new toys.

So don’t hesitate to contact us to reserve your space.

And if you’re curious, don’t hesitate to come and visit us. We’ll be delighted to welcome you, and who knows, you might just find the rare pearl you’re looking for.

Refreshments and snacks on site.

La Asociación de Padres de Alumnos « En Avant Les Parents » de las escuelas de Saint-Vaury organiza un « Vide ta Chambre » para que, en vísperas de la Navidad, la gente ordene sus pertenencias, llene sus huchas de céntimos y haga sitio para juguetes nuevos.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para reservar su plaza.

Y si tiene curiosidad, no dude en venir a visitarnos. Estaremos encantados de recibirle y, quién sabe, quizá encuentre esa perla rara que andaba buscando.

Refrescos y tentempiés in situ.

Die Elternvereinigung « En Avant Les Parents » der Schulen von Saint-Vaury organisiert ein « Vide ta Chambre », um Interessierten die Möglichkeit zu geben, in der Vorweihnachtszeit auszusortieren und gleichzeitig das Sparschwein mit Geld zu füllen und Platz für neue Spielsachen zu schaffen.

Zögern Sie also nicht, uns zu kontaktieren, um Ihren Platz zu reservieren.

Und wenn Sie neugierig sind, zögern Sie nicht, uns zu besuchen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wer weiß, vielleicht entdecken Sie ja an einem Tisch die seltene Perle, die es zu finden gilt.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

