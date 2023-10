Super Loto Salle des fêtes Saint-Vaury, 5 novembre 2023, Saint-Vaury.

Saint-Vaury,Creuse

Super loto organisé par l’US Saint-Vaury.

De nombreux lots d’une valeur de 2000€ à gagner.

Mini bingo, bar, restauration..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Super lotto organized by US Saint-Vaury.

Numerous prizes worth 2000? up for grabs.

Mini bingo, bar, catering.

Súper lotería organizada por US Saint-Vaury.

Numerosos premios por valor de 2.000? en juego.

Mini bingo, bar, catering.

Super-Lotto, organisiert von der US Saint-Vaury.

Zahlreiche Lose im Wert von 2000? zu gewinnen.

Mini-Bingo, Bar, Essen und Trinken.

