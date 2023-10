Loto Salle des fêtes Saint-Vaury, 21 octobre 2023, Saint-Vaury.

Saint-Vaury,Creuse

Loto organisé par l’Amicale du Centre Hospitalier de Guéret.

De nombreux lots à gagner d’une valeur totale de 3000€ !

Buvette et restauration sur place..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Loto organized by the Amicale du Centre Hospitalier de Guéret.

Lots of prizes to be won, with a total value of 3000?

Refreshments and snacks on site.

Loto organizada por la Amicale du Centre Hospitalier de Guéret.

Muchos premios, por un valor total de 3.000 euros

Refrescos y comida disponibles in situ.

Lotto, organisiert von der Amicale du Centre Hospitalier de Guéret.

Es gibt zahlreiche Preise im Gesamtwert von 3000 Euro zu gewinnen!

Getränke und Speisen vor Ort.

